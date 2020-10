Após ser dada como morta, Lurdes reencontra Domênico · .

Lurdes (Regina Casé) será sequestrada e dada como morta antes de finalmente reencontrar seu filho perdido no final de Amor de Mãe. Depois de passar momentos de terror na mão de Thelma (Adriana Esteves), a babá conseguirá escapar para contar a Danilo (Chay Suede) que ele é o seu Domênico na novela das nove da Globo.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Regina Casé e Chay Suede já gravaram a cena mais esperada da trama de Manuela Dias. Uma fazenda em Magaratiba, na região metropolitada do Rio de Janeiro, foi o local escolhido para rodar as sequências finais da história.

Thelma, que foi capaz de atropelar uma pessoa para manter seu terrível segredo, será desmascarada por Lurdes e agirá rápido. Para esquentar a reta final, que terá apenas mais 23 capítulos para apresentar todos os desfechos, a autora apelará para um clichê folhetinesco e promoverá o sequestro da protagonista.

A babá desaparecerá e será dada como morta antes de aparecer presa em uma casa de campo que servirá como cativeiro e dominada pela ex-amiga. A essa altura da trama, a vilã já terá feito outra vítima: sua confidente, Jane (Isabel Teixeira).

A personagem de Regina Casé conseguirá escapar e finalmente fará a revelação a Danilo/Domênico. Para manter o foco total na produção do desfecho principal da novela, as gravações realizadas na cidade cenográfica foram canceladas na semana passada.

Pandemia em foco

Em entrevista ao ., Manuela Dias já havia adiantado que a pandemia seria abordada na nova leva de capítulos. O tema ganhará contornos dramáticos semelhantes aos da vida real quando Betina (Isis Valverde) for convocada para reforçar a equipe do hospital em que atuava como enfermeira.

A mocinha cuidará de seu Nuno (Rodolfo Vaz), o dono da lanchonete vizinha ao restaurante de Thelma, e acabará infectada. Em uma das cenas, Sandro (Humberto Carrão), que iniciou um romance com a enfermeira antes da trama ser paralisada, arrumará uma briga no hospital para tentar vê-la na internação.

Lídia (Malu Galli) e Magno (Juliano Cazarré) também pegarão a Covid-19 na história. Os dois formarão um novo casal na trama, e, para fazer a gravação das cenas com segurança, os atores ficaram isolados em um quarto de hotel por alguns dias e foram submetidos a testes.

As dificuldades do ensino à distância implantado durante o período de quarentena ganhará luz no núcleo de Camila (Jéssica Ellen). O público verá a professora fazer malabarismos, como sair da frente do computador diversas vezes durante a aula para cuidar de seu filho bebê.

A educadora também aparecerá angustiada ao constatar que vários alunos estão com muita dificuldade de acompanhar as aulas online. A novela vai expor a pobreza de milhares estudantes que não conseguem estudar por não terem nem celular ou notebook em casa.

Um dos adolescentes do colégio abandonará os estudos porque sua família não tem dinheiro para comprar um computador. Joana (Cacá Ottoni) se mobilizará para que as causas dele e de outros estudantes sejam atendidas pelo governo.