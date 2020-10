Após ser linchado pela Record, Cartolouco é eliminado de A Fazenda 12 · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, não teve forças para enfrentar as torcidas de Biel e de Jojo Todynho e foi o quarto eliminado de A Fazenda 12. O jornalista deixou a sede do reality show na madrugada desta sexta-feira (9), 24 horas após sofrer um linchamento por parte da Record durante a prova do fazendeiro.

Ele recebeu apenas 24,90% dos votos do público, que pediu a sua permanência no jogo, uma diferença relativamente pequena para Biel, que teve 30,80% da preferência. Jojo se destacou e recebeu 44,31% dos apontamentos.

A eliminação do jornalista coincide com a previsão feita pela enquete do ., que indicava sua saída, assim como a preferência do público pela permanência da funkeira.

O ex-repórter da Globo caiu em desgraça nos últimos dias após trair a amizade de Luiza Ambiel. Os dois estavam muito próximos no confinamento e chegaram a ensaiar um affair, mas tudo desandou na formação da roça, quando ele convocou a musa da banheira do Gugu para a berlinda.

Na prova do fazendeiro, que consagrou Luiza como a nova líder da semana, Cartolouco foi achincalhado. Na tentativa de promover um jogo da discórdia, a Record perdeu a mão e expôs o jornalista a uma situação de puro constrangimento, recebendo 12 adjetivos pejorativos, todos induzidos pelos criadores da prova.

Foi chamado de desleal, manipulável, fake, má companhia e considerado a maior decepção do reality show. Os administradores dos perfis de Cartolouco nas redes sociais reagiram instantaneamente após a realização da prova.

“Estamos na roça com Jojo e Biel. Sabemos o que isso significa e eu poderia dizer que vamos com tudo e levantar o astral de todos, mas depois de uma prova dessas eu nem sei o que falar para vocês. Ali tinham três seres humanos que a produção preferiu lacrar do que tratar como pessoas”, escreveu o perfil do eliminado no Twitter.

Mesmo eliminado, Cartolouco foi um dos protagonistas de A Fazenda 12. Com suas estratégias de jogo, conseguiu unir o time dos rapazes nas formações das primeiras roças, metralhando duas mulheres em semanas diferentes: Luiza e Raissa Barbosa.

Além disso, o ex-jornalista da Globo chamou a atenção pela falta de higiene. Chegou a ficar três dias sem tomar banho, chegou a tirar resto de fezes de sua sunga e raramente escovava os dentes, recebendo o apelido de Cartoporco.

Com sua saída do jogo, agora restam 16 pessoas no confinamento.