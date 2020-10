Após ser premiado pela ONU, jornalista da CNN quer inspirar jovens negros · .

View this post on Instagram

🇧🇷 Que grande honra! Esse reconhecimento já foi dado a Lewis Hamilton, Beyoncé, Barack Obama e outros nomes importantes da história. Quando me indicaram, achei que era um engano porque não estou a altura dessas personalidades. A organização me respondeu explicando a importância do termo "reconhecimento". Ser reconhecido pelo nosso esforço diário é um combustível para atingirmos outros patamares e gerar um impacto positivo. Então, ser reconhecido como uma das 100 pessoas afro-descendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos é um indicativo de que há um caminho longo pela frente, mas que a mudança já começou. Por isso, fico extremamente honrado com esse reconhecimento global. Expresso minha gratidão por esse momento tão significativo que me dá ainda mais força para lutar pelos direitos humanos. Obrigado a todos! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇬🇧 What great honour! In the past, this recognition was given to Lewis Hamilton, Beyoncé, Barack Obama and other important names in history. When I was nominated, I thought it was a mistake since those names have great achievements. The organization replied to me explaining the meaning of the term "recognition". Being recognized by our daily endeavours is a fuel to achieve even higher goals generating positive impact. Therefore, being recognised as one of the 100 most influential people of African descent under 40 is an indication that there's a long road ahead, however, the change has already started. Hence, I am extremely honoured with this global recognition. I express my deepest gratitude for this meaningful moment which boosts me with more strength to fight for human rights. Thank you, everyone.