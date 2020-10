Após sete meses, Tour da Neo Química Arena retoma atividades na próxima quarta-feira

Depois de pouco mais de sete meses, o tour Casa do Povo – visita guiada pela Neo Química Arena – volta a abrir as portas e retomará as atividades na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, com protocolos preventivos visando a segurança de torcedores e funcionários (ver todas medidas abaixo).

Na última sexta-feira, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o avanço para a fase verde do plano de reabertura da economia durante a pandemia de coronavírus. Com isso, o Tour Casa do Povo, que já recebeu mais de 145 mil pessoas desde 2017, terá de reabrir com turmas de até 60% da capacidade, seguindo todas as medidas de segurança, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora das fotos.

O Tour da Neo Química Arena realizou promoções durante a quarentena da pandemia, projetando a retomada futura das atividades, somando um total de 5 mil pessoas garantidas para o retorno. Os visitantes que já adquiriram entradas poderão agendar o passeio em um período de seis meses, até abril de 2021, por meio dos canais oficiais. Quem quiser adquirir entradas para novas datas, deve acessar apenas o site oficial (tour.arenacorinthians.com.br), uma vez que as bilheterias no estádio não estarão abertas.

– Aos poucos vamos retomando a rotina da visitação à Neo Química Arena em segurança. Nós, do tour Casa do Povo, estamos fazendo o que está ao nosso alcance para que todos possam usufruir da visita tranquilamente, seguindo os protocolos necessários e, ao mesmo tempo, usufruindo um momento de lazer na casa do Corinthians – afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

– Nossa equipe permaneceu em casa durante todo esse período e, agora, com certeza está pronta para esse novo momento. Contaremos com a responsabilidade e bom senso de todos os visitantes no cumprimento das regras, pois a segurança dos visitantes estará em primeiro lugar – disse Dolce.

Referência de turismo

Em setembro, mesmo parado por conta da pandemia, o Tour Casa do Povo recebeu o selo “Travellers Choice”, do site de turismo Trip Advisor, que é concedido para apenas 10% das principais atrações turísticas do mundo. Outra avaliação acima da média para o Casa do Povo é através do Net Promoter Score (NPS), metodologia de pesquisa que avalia a satisfação dos clientes. O NPS do Tour Casa do Povo é 90, classificado na zona de excelência, que vai de 74 a 100.

Tour Casa do Povo

Durante cerca de uma hora de passeio guiado, os torcedores podem conhecer mais sobre a história do Corinthians e os bastidores da Neo Quimica Arena, passando pelo átrio, business lounge, sala de imprensa, auditório de coletivas, zona mista, sala de pré-aquecimento, vestiário e campo (por conta da pandemia, os camarotes, originalmente no passeio, não farão parte do trajeto até segunda ordem). Os visitantes são guiados por anfitriões apaixonados pelo Timão, que mostram a estrutura e curiosidades a respeito da construção do estádio de Itaquera.

Prevenção

Para que a retomada seja segura para os visitantes e para a equipe que trabalha na Neo Química Arena, os torcedores terão que cumprir os protocolos estabelecidos para a visita:

– Uso de máscara obrigatório durante todo o passeio, inclusive nos momentos de fotografias;

– Medição de temperatura na entrada;

– Distanciamento de 1,5m nas áreas comuns com marcações no piso.

– Passagem por cabine de sanitização na entrada

– Uso de totens de álcool gel, espalhados no trajeto em 10 pontos de higienização

– Grupos reduzidos a 60% da capacidade

Como comprar

Os ingressos para essa fase de retomada serão vendidos apenas de forma ONLINE, no site tour.arenacorinthians.com.br.

Para acessar o tour, os visitantes deverão apresentar o QR Code, disponibilizado na Área do Cliente no site de compra – impresso ou no celular. NÃO haverá impressão na hora.

Funcionamento

O tour Casa do Povo funciona de quarta a domingo, no valor de R$45 em dias de semana e R$65 em fins de semana e feriados. Crianças de 4 a 12 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos pagam meia-entrada mediante comprovação com documento original com foto. Crianças de 0 a 3 anos não pagam.

Agendamento de ingressos promocionais já comprados

Os torcedores que adquiriram os ingressos promocionais antecipadamente podem agendar o passeio pelo telefone (11) 3152 4000, email: atendimentoarena@sccorinthians.com.br, ou WhatsApp (11) 99670 0406. Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 17h.

Para quem já adquiriu ingresso antes do anúncio da reabertura, a visita poderá ser agendada para o período de 21 de outubro de 2020 a 21 de abril de 2021.