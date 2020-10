Após sucesso no Al Wehda, zagueiro Renato Chaves acerta com o Al Batin

O zagueiro Renato Chaves está mudando de clube na Arábia Saudita. Após ser o pilar defensivo da equipe do Al Wehda, o ex-jogador de Fluminense e Corinthians acertou um vínculo de dois anos com o Al Batin, que foi o campeão da segunda divisão saudita.

Respeitado pelo comando do clube e pelos torcedores do Al Wehda, Renato deixa a equipe após dois anos em uma negociação de cerca de 1 milhão de dólares. Chaves lembrou que vai viver situação semelhante ao seu primeiro ano no país árabe.

– Assim que deixei o Brasil, aceitei o desafio de vir para Arábia Saudita para defender um clube que havia sido recém-promovido. Dois anos se passaram e com a ajuda de todos os companheiros, conseguimos colocar o time classificado para a Liga dos Campeões da Ásia, feito inédito na história do clube. Agora vivo a mesma situação. O Al Batin está fazendo um grande investimento para disputar a Liga. Estou muito feliz e motivado – disse o defensor.

Renato já se prepara para ajudar o time na estreia da liga saudita. Sua equipe entra em campo no próximo dia 18 e terá pela frente um dos times mais tradicionais do país, o Al Ahli.