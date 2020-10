Após surto de Covid, Titans voltam a campo, dominam os Bills e chegam à quarta vitória na NFL

Pela primeira vez desde 2008, os Titans iniciam a temporada com quatro vitórias em quatro jogos. Após um período turbulento sem ir a campo com um surto de coronavírus – foram 24 infectados no total – a franquia do Tennessee voltou a jogar nesta terça-feira e impôs ao Buffalo Bills a primeira derrota na temporada, vencendo por 42 a 16. Um verdadeiro passeio sobre o então líder da divisão leste da AFC, com uma atuação extremamente sólida de Ryan Tannehill e Derrick Henry.

Tannehill correu para um TD e lançou para outros três touchdowns. Ele terminou a partida com 22 de 28 passes conectados para 195 jardas aéreas, conectando alvos como A.J. Brown e Jonnu Smith.

Derrick Henry teve 19 carregadas para 57 jardas e dois touchdowns. Sua grande jogada na noite foi um stiff arm maravilhoso em Josh Norman, que ganhou as redes sociais.

Os Titans não entravam em campo desde o dia 27 de setembro. Mas parecia mesmo era que os Bills estavam sofrendo com vários problemas na equipe. A performance de Buffalo foi bem abaixo da crítica, com três turnovers e 10 faltas. Josh Allen lançou para uma interceptação em sua primeira tentativa, com Malcolm Butler capturando a primeira de suas duas interceptações na noite. Ele teve 97 jardas retornadas na partida.

Sem nada a ver com isso, Tennessee deitou em cima dos turnovers de Buffalo. Foram 21 pontos anotados nas falhas do adversário. Josh Allen, que vinha em uma ótima sequência, inclusive apontado para o prêmio de jogador mais valioso, finalizou o confronto com 26 passes completados em 41 tentativas, para 263 jardas, duas conexões para TD e duas interceptações.