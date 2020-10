Após terceiro gol pelo Santos, Madson comemora boa fase e revela que nunca havia atuado como ponta

Autor do único gol do Santos no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, Madson comemorou a boa fase. Lateral de ofício, o atleta iniciou a partida como ponta direita e encerrou como zagueiro, tendo a sua versatilidade elogiada por Cuquinha, auxiliar técnico santista, e que comandou o clube no clássico, pela ausência de Cuca, suspenso.

– Muito feliz com esse momento. Agradecer a confiança de todos, do elenco, da comissão. Primeira vez que começo uma partida nessa função, nunca tinha atuado como ponta, de extremo, pelos desfalques e tudo o que aconteceu durante a semana o professor Cuca teve que me utilizar por ali e eu fui muito feliz – disse o camisa 13 à Santos TV.

– Hoje em dia o jogador de futebol, com exceção do goleiro, talvez o centroavante de referência, os demais têm que ser polivalente, e o Madson prova nos treinos, prova no dia a dia, que pode ser útil – afirmou o comandante do Alvinegro contra o Corinthians em entrevista coletiva ao fim do jogo.

No lance onde marcou o gol de cabeça, aos 11 minutos da partida, o lateral revelou a orientação dada pelo técnico Cuca no treinamento que antecedeu o duelo, seguido a risca pelo jogador.

– Ele (Cuca) pediu para eu entrar na área, ali no segundo pau. Eu pude estar entrando, e o Jean (Mota) pôde dar um cruzamento muito bom, eu fechei, nem sei onde a bola bateu, meio de rosto, ombro, mas o importante é que a bola acabou entrando – pontuou Madson.

O atleta acredita que a sua polivalência se deve por entender o sistema em que atua, munido a características técnicas e físicas, como velocidade e altura, e afirma já ter sido explorado em outros setores antes de vestir a camisa santista.

– Já tinha acontecido no jogo contra o Olimpia, que eu comecei de ala e terminei o jogo também como zagueiro. Já tinha feito essa função no Athletico, o professor Tiago Nunes em algumas oportunidades me usava como zagueiro – pontuou o lateral.

– Polivalência ali é característica, porque eu sou um jogador alto, rápido. Como jogo de lateral, conheço o sistema defensivo e gosto de chegar ao ataque, então isso facilita eu fazer as duas funções. Mas eu tô pra ajudar, contribuir com a camisa do Santos, se for de lateral, ala, ponta, zagueiro, o importante é estar ajudando, e estou sempre à disposição – acrescentou.

Com o tento anotado diante do Corinthians, Madson assumiu a artilharia da sua posição no campeonato, com três gols. Na última temporada, atuando pelo Furacão, o camisa 13 do Peixe já havia sido o lateral que mais vezes tinha ido às redes, sendo cinco vezes.