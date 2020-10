Após torcida por Cartolouco em A Fazenda 12, internautas debocham de Prior · .

Felipe Prior virou piada nas redes sociais após declarar torcida para Lucas Strabko, o Cartolouco, em A Fazenda 12. O ex-BBB puxou mutirão de votos para o jornalista continuar no reality rural e disse que iria mostrar o “poder da tropa” –como ele chama sua torcida. No entanto, o ex-Globo recebeu apenas 26% dos votos para ficar e acabou eliminado na roça contra Biel e Jojo Todynho.

No BBB20, Strabko, que ainda trabalhava na emissora, declarou torcida para o arquiteto e chegou a encontrá-lo algumas vezes após o fim do programa. A dupla até gravou um vídeo jogando futebol e cantando uma música de Manu Gavassi, contra quem Prior foi eliminado.

Já confinado no reality da Record, Cartolouco utilizou diversas vezes o bordão “joga y joga”, característico da torcida de Felipe no Big Brother Brasil 20. Mesmo sem assistir ao programa, o arquiteto decidiu apoiar o jornalista. “O moleque é muito firmeza, muito coração. Meu apoio é dele. Bora, Cartolouco! Se você ganhar esse prêmio, metade é meu”, brincou o ex-BBB.

A torcida, no entanto, não foi eficaz e virou motivo de piada nas redes sociais após a eliminação de Lucas Strabko. “Tombado mais uma vez no mesmo ano”, debochou um internauta identificado apenas como Julio. “Chacota esse fandom”, escreveu o usuário do Twitter Marcos Giusti.

Confira o vídeo de Prior e as reações abaixo:

Pra cima tropaaaaaa pic.twitter.com/j7tO2F8ver

— Felipe Prior (@felipeprior) October 8, 2020

FOI TOMBADO MAIS UMA VEZ NO MESMO ANO! TÔ PASSANDO MAL SOCORRO HAHAHAHAHAH#EliminaçãoAFazenda

pic.twitter.com/jUmxkGy9fk

— Júlio #AFazenda12 (@julliocomenta) October 9, 2020

MAIS UM TOMBO PRO PRIOR QUE PEDIU VOTOS PRO CARTOLOUCO HHAHAHAHAHAHAJAHAHAJAHAHAJAJAHA CHACHOTA ESSE FANDOM #EliminacaoAFazendapic.twitter.com/oz8a0eab2C

— Marcos Giusti 💥🎪⚡💃 (@marcosgiustii) October 9, 2020

quem fracassou mais na eliminação do cartolouco: tropa do prior ou malynes? pic.twitter.com/B97MFpLidm

— pippa a porca (@pippacomenta) October 9, 2020

poder da tropa do prior = cartolouco eliminado https://t.co/Fjsp9hS0Fj

— r (@xiulmin) October 9, 2020

