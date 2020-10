Após ‘trollagem’, Virgínia Fonseca descobre que está grávida de Zé Felipe · .

Virgínia Fonseca revelou nesta sexta-feira (9) que está grávida do sertanejo Zé Felipe. Ela contou que descobriu a gravidez no momento em que foi fazer uma brincadeira com a sua mãe riscando o traço do teste de farmácia para parecer que era positivo. A namorada do cantor achou que o resultado do exame daria negativo, mas foi surpreendida.

“O bebê conseguiu me trollar forte porque uma semana e três dias antes eu fiz o teste que mostrou que eu não estava grávida e depois apareceu que eu estava grávida”, contou Virgínia em seu canal no Youtube. Incrédula, ela resolveu comprar um outro teste, desta vez digital.

“Fiz de novo e o resultado foi grávida de 2 a 3 semanas”, disse a influenciadora. “No momento eu fiquei assustada, mas hoje eu estou muito feliz”, acrescentou ela, que afirmou já ter feito os primeiros exames no ginecologista.

Virgínia relatou que a gravidez não era algo programado para o momento e o plano era pensar em filhos no ano que vem, para ser mãe apenas em 2022. Agora gestante, a influenciadora afirmou que pretende ter dois ou três filhos com o cantor.

O casal está junto há pouco tempo, há cerca de três meses, mas a relação parece ser muito intensa. Os dois sempre aparecem juntos nas redes sociais e ela participou do clipe de Só Tem Eu, nova música do sertanejo lançada nesta sexta (9).

Veja o vídeo em que Virgínia conta os detalhes da gravidez: