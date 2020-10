Após tropeço, Borussia Dortmund encara o Freiburg pela Bundesliga

Neste sábado, o Borussia Dortmund volta a campo contra o Freiburg, em casa, às 10h30 (horário de Brasília) pela terceira todada da Bundesliga. Após perder para o Augsburg por 2 a 0, os aurinegros buscam a recuperação na tabela. Vale lembrar que na última quarta, a equipe foi derrotada pelo rival Bayern de Munique por 3 a 2 e perdeu a Supercopa da Alemanha.

No entanto, o Dortmund entrou meio que de “penetra” na competição ao ser convidado pela federação, já que o rival foi campeão tanto da Bundesliga, quanto da Copa da Alemanha da temporada passada. Apesar desse detalhe, foi a segunda derrota seguida, e o técnico Lucien Fravre tem que ligar o alerta.

Para a partida deste sábado, o comandante suíço terá nove desfalques, todos lesionados, o que dificulta ainda mais a escalação da equipe. Já o adversário, está com quatro pontos no Campeonato Alemão: uma vitória e um empate.

– Não estamos na posição que gostaríamos de estar. Imaginámos algo diferente com a nossa equipa. Também está claro que ainda estamos no início da temporada. No entanto, há três pontos perdidos na segunda jornada que vamos perder no final – disse o capitão Marco Reus.

– Temos que trabalhar outras opções. Não importa se bolas longas ou outra coisa. O principal é que ganhemos os jogos. Acima de tudo, não podemos sofrer um golo – completou o alemão

Confira as possíveis escalações

Borussia Dortmund: R. Buerki, M. Hummels, M. Akanji, E. Can; J. Sancho, R. Guerreiro, J. Bellingham, T. Meunier, A. Witsel, G. Reyna; E. Haaland. Técnico: Lucien Fravre

Freiburg: F. Mueller, P. Lienhart, J. Schmid, D. Heintz, C. Guenter; B. Santamaria

R. Sallai, N. Hoefler, V. Grifo; L. Hoeler, N. Petersen. Técnico: Christian Streich