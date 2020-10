Após vitória do Flamengo, Jordi Gris realça importância de Dome: ‘O que fiz foi seguir as dicas. Dome fez tudo’

Com Domènec Torrent e Jordi Guerrero afastados por conta da Covid-19, o Flamengo foi comandado por Jordi Gris neste domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo no Maracanã, o auxiliar comentou o papel do comandante na preparação para estes compromissos recentes do Fla no qual está trabalhando à distância.

– Hoje enfrentamos um adversário muito complicado e todos mostraram muito caráter. Ele me falou como tínhamos que jogar, como tínhamos que trocar, como mudar para melhorar. Estivemos em contato sempre. O que eu fiz foi seguir as dicas de Dome, o Dome fez tudo – comentou Jordi Gris no Maracanã.

Com o resultado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou aos 21 pontos e entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores. O Furacão de Eduardo Barros, por sua vez, segue com 14 pontos.



Confira outras respostas do auxiliar técnico Jordi Gris neste domingo:

Avaliação da partida contra o Athletico

A verdade é que no primeiro tempo jogamos muito devagar. Falamos muito de jogar mais rápido e aproveitar os espaços. No segundo tempo desde o primeiro minuto fomos melhor.

Impacto da entrada do Everton Ribeiro

Everton é um jogador de categoria mundial. Foi importante quando ele entrou. Segundo tempo todos os jogadores jogaram bem. Everton faz muita diferença pela qualidade que ele tem.

Sequência de jogos nos próximos 10 dias

Nós vamos jogo a jogo. Não podemos pensar nos quatro jogos. Temos que ir jogo a jogo e ver quem está melhor. Queria destacar uma coisa que aconteceu hoje. No segundo tempo jogamos muito melhor. Acho que tem a ver com o gramado do Maracanã, que está muito melhor.

Retorno do Bruno Henrique

Acho que o problema do Bruno Henrique é um problema no joelho. Quando você joga com dor é mais difícil. Agora ele não sente mais dor e está fazendo a diferença.

Sequência de jogos de Hugo Souza

Nós demos a chance para os quatro goleiros e o que podemos falar é que temos quatro goleiros preparados. O Hugo vem fazendo um trabalho muito bom e a cada jogo vamos avaliar. Não é um problema quando se tem quatro goleiros dessa qualidade, mas o Hugo está muito bem.

A condição do campo do Maracanã

O gramado melhorou muito e é importante jogar no Maracanã. É melhor neste momento não ter viagens. Jogos no Maracanã temos que entrar com muita intensidade e assegurar a vitória.