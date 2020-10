Após vitória relâmpago no Shooto Brasil 101, Wallace Lopes retorna ao evento no próximo dia 25; confira

Por Bruno Ramoa

Menos de um mês após sua vitória relâmpago no Shooto Brasil 101, Wallace Lopes já se prepara para retornar ao octógono de um dos principais eventos de MMA do país. O jovem lutador foi convidado de última hora para integrar o card da edição 102 do Shooto, que acontece no próximo dia 25 de outubro, no Rio de Janeiro. O atleta da Baixinho Simões Team enfrentará Jonathan Feitosa, da RVT.

Além do menor tempo de preparação, Wallace também terá um outro desafio pela frente. O atleta, que normalmente luta na categoria dos pesos-galos (até 61kg), aceitou enfrentar Jonathan em uma divisão acima da habitual. Ou seja, o duelo será válido pela divisão dos pesos-pena (até 66kg). Apesar disso, ele garante estar pronto e bastante otimista para conquistar sua oitava vitória na carreira.

– Venho de um camp muito forte para a minha última luta, então não acredito que vá fazer muita diferença o pouco tempo de preparação. Eu estou sempre treinando, o lutador profissional precisa estar sempre preparado para lutar. É isso que a gente faz, então não tem como ser diferente. Estou me sentindo bem e vou com tudo para trazer mais uma vitória para minha equipe – confia Wallace.

O lutador também falou sobre as diferenças em competir em uma categoria mais pesada, e se mostrou aliviado por não precisar perder tanto peso como de costume.

– Lutar em uma categoria acima é sempre um desafio a mais, tem os prós e os contras. Na teoria, são atletas maiores e com mais força, mas sempre me senti muito forte na minha divisão. Não acredito que vá ter tanta diferença. Além do mais, estou acostumado a treinar com caras mais fortes e maiores do que eu. Sem contar que não vou precisar cortar tanto peso, o que já é um sacrifício a menos. Tenho certeza que meu desempenho nessa categoria será ótimo também – afirma.

Wallace Lopes, de 24 anos, vem de quatro triunfos consecutivos. Seu cartel atual é de sete vitórias e apenas uma derrota – por decisão dividida. Além dos números, o jovem atleta também impressiona pelo poder de nocaute e finalização. Foi dessa forma que ele venceu todas os seus combates.

O Shooto 102 acontece no dia 25 de outubro, domingo, na Arena Upper, no Rio de Janeiro. O evento terá na luta principal a disputa de cinturão dos pesos-galos, entre Luan Lacerda, da Nova União, e Wellington Neném, da Rio Fighters. Já o duelo entre Wallace Lopes e Jonathan Feitosa será o sétimo da noite, com transmissão ao vivo do canal Combate.