Após votação, Jakelyne perde a pose e faz barraco com Biel · .

Jakelyne Oliveira perdeu a pose após a votação da roça em A Fazenda 12 e discutiu com Biel ao perceber que ele estava falando mal dela e de Mariano por ter sido vetado da prova do fazendeiro. “Quer falar? Fala na cara! Fica aí resmungando, que coisa feia é essa?”, gritou ela.

“Quer conversar? Senta e conversa igual homem. Vai ficar falando para os quatro ventos?”, continuou a miss Brasil. Biel respondeu que já que ela é tão amiga de Tays Reis, deveria entender a situação dela. Caso a ex-vocalista da Banda Vingadora não vença a prova do fazendeiro, terá que dividir a preferência do público com o funkeiro, com quem tem um romance dentro do confinamento.

“Vou entender a hora que eu quiser, no momento em que eu quiser”, retrucou a modelo. “Exatamente, converso a hora que eu quiser, fica na sua aí!”, rebateu Biel. “Ah, me respeita! Se posicione como homem e discuta frente a frente”, desafiou Jakelyne.

Mariano entrou na briga para lembrar que já tinha tentado conversar com ele sobre o veto na prova do fazendeiro. “Fui humildemente falar com você, mas você não quer ouvir, não quer falar e vai ficar resmungando aí?”, reclamou o sertanejo. “Me surpreendeu muito, eu tou sem reação”, respondeu Biel.

Jack bate boca com Biel e Mariano entra no assunto. #afazenda12#RocaAFazenda12pic.twitter.com/cwlwGxVU92

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 14, 2020

Inimigos de Biel

Jakelyne e Mariano levaram a briga para Lipe Ribeiro, que comprou as dores do casal. “Se volta [da roça], volta mais arrogante, prepotente, e aí eu vou mandar esse moleque tomar no cu”, prometeu. “Tou acostumado com playboy assim”, afirmou o sertanejo.

O ex-MTV condenou o discurso vitimista que Biel fez ao ser vetado da prova. “Moleque malandro demais, o discurso no ao vivo é perfeito e depois faz uma merda dessa. Espero que mostrem a forma que ele fala, é moleque”, disse, sobre a discussão com Jakelyne.

“Se ele tiver que passar por cima, ele vai passar”, avisou Jojo Todynho, que também estava na conversa e já é brigada com o funkeiro. “Ainda bem que está se mostrando”, avaliou a miss. Confira:

Lipe passou o dia combinando voto com o Biel agora está chateado com ele pq ele discutiu com a Jack.#afazenda12#RocaAFazenda12pic.twitter.com/8U61dr7UlM

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 14, 2020

Jojo fala do Biel com os outros #afazenda12#RocaAFazenda12pic.twitter.com/rALZJMLpIj

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 14, 2020