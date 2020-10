Após votação, madrugada tem tretas, xingamento e divisão de grupos · .

A madrugada em A Fazenda 12 foi repleta de tretas e xingamentos após a formação da roça na terça (6). A repercussão da berlinda não parou com Jojo Todynho chamando Luiza Ambiel de babaca por confiar em Lucas Strabko, o Cartolouco. As brigas acabaram rendendo uma divisão de grupos no reality rural.

Quem também perdeu a paciência com o jornalista foi Raissa Barbosa, que precisou até ser segurada ao enfrentá-lo enquanto consolava a musa da Banheira do Gugu. A vice-miss bumbum estava decidida a não deixar Cartolouco chegar perto de Luiza e, quando se levantou para peitá-lo, foi contida por Stéfani Bays. “Sai daqui!”, ordenou Raissa ao ex-Globo.

Depois, quando a atriz saiu do quarto, a modelo quis ir junto para escoltá-la, mas Stéfani achou melhor que ela ficasse lá. “Então fica alguém lá com ela, não deixa ele [Cartolouco] chegar perto dela”, implorou Raissa. Mateus Carrieri, Lipe Ribeiro e até Juliano Ceglia também criticaram a atitude do jornalista.

Carrieri x Cartolouco

Na cozinha, Mateus não deixou passar a oportunidade de criticar Strabko. “Você podia levar qualquer uma [da baia], menos ela [Luiza]”, disparou. “Você nunca vai para a roça por causa do seu jeito”, rebateu Cartolouco. “Posso ir para a roça, sim, não é questão do meu jeito. Quis te dar minha opinião, não quer ouvir? Foda-se”, se irritou o ator.

O jornalista justificou sua escolha por ser próximo de Tays Reis e Lidi Lisboa e pelo alto número de seguidores de MC Mirella nas redes sociais. “Eu puxaria a Luiza porque já tive indisposição com ela, mas você fica o dia inteiro deitado com ela, de abracinho. Número de seguidores não significa nada”, opinou Lipe. “Acho que dessa vez, eu vou rodar”, lamentou Cartolouco.

Mirella e Stéfani x Tays

De volta ao quarto, Mirella começou a soltar indiretas enquanto conversava com Stéfani e Raissa. “Agora vê se vocês param de ser trouxa, na melhor oportunidade, vão lá e votam em vocês, não adianta ficar de abracinho”, disparou a MC. “É pra mim essa indireta?”, questionou Tays. “Obviamente, só você está aqui”, disse a funkeira.

“Vocês nunca olham o outro lado, eu não teria como votar em pessoas que nunca votaram em mim”, se justificou a vocalista da Banda Vingadora. “Está achando que eu votei por conta do Biel, mas eu não falo de voto com ele”, continuou. “Você falou: ‘acabei de decidir meu voto’, logo após o do Biel, então pareceu sim que influenciou”, argumentou Stéfani.

“Você falou que não conseguiria votar em mim tão cedo, mas foi lá e votou. Isso soa incoerente, como se eu fosse uma piada, você não sustenta o que fala”, continuou a ex-MTV, sendo interrompida constantemente pela cantora nordestina. Irritada, Stéfani acabou falando que Tays é forçada.

“Eu estou conversando com minhas amigas, no meu canto, você chega forçando como sempre”, acusou. “Eu forcei amizade com alguém aqui?”, questionou a cantora. “Forçou, comigo e com a Jake [Oliveira], as três espiãs demais”, irinizou a ex-MTV. Tays respondeu que se ela enxergava isso, era porque tinha maldade dentro dela.

Lidi xinga pelas costas

Depois da discussão, Tays foi para a sala desabafar com Lidi e disse que não iria aguentar ficar confinada até dezembro. “Quero ir embora, na moral mesmo. Não vou aguentar isso até o final”, lamentou. “Não consigo ter proximidade com ela [Mirella], ela é mal-educada, é muito difícil, já desisti”, disse a atriz. “Ela nem me dá bom dia”, afirmou a cantora.

“Para mim, ela sempre foi uma cobrinha. Não me engana. Precisava botar fogo na lenha? Não precisa, fica quieta”, disparou Lidi. “É mesmo”, concordou Tays.

Divisão de grupos

Quando tudo se acalmou, os peões se dividiram. Tays, Lidi, Luiza e Mirella desceram para a baia e foram dormir. Biel, Cartolouco e Juliano seguiram para a casa da árvore e começaram a falar sobre jogo, já que dois deles estão na roça e disputam a prova do fazendeiro nesta quarta (7).

O resto dos participantes se reuniu na área da piscina e continuou repercutindo a votação. Mateus seguiu indignado com o voto de Cartolouco em Luiza, enquanto Lipe afirmou que não conseguia ver maldade no jornalista. Mas o que descontraiu o clima tenso foi relembrar do choro de Luiza pela colher de doce de leite.