Após xingamentos, Vitinho do Fla recebe apoio no dia do aniversário

A relação de altos e baixos do torcedor do Flamengo com Vitinho teve mais um capítulo nesta sexta-feira. No dia do aniversário de 27 anos o meia rubro-negro recebeu diversas mensagens de carinho dos fãs e foi lembrado pelas mídias sociais do clube.

Na semana passada Vitinho foi alvo de críticas pelo desempenho considerado ruim na vitória do time da Gávea sobre o Athletico-PR, por 3 a1, pelo Campeonato Brasileiro. Ao ser substituído foi alvo de diversos comentários e de um xingamento do radialista Gilson Ricardo, da Rádio Tupi.

Nas redes torcedores do Fla desejaram que o jogador recupere o bom futebol e volte a dar alegrias para o clube.

–Parabéns Vitinho, que você dê a volta por cima de tudo isso que tá acontecendo, que volte a jogar seu bom futebol que todos nós sabemos que você tem, e que nos ajude – escreveu um seguidor.