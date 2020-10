Apostas: Atualização das cotações para o título do Brasileirão

As casas de apostas registram mudanças nas cotações dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro de 2020. A principal delas é o Atlético-MG, líder da competição, deixando o Palmeiras para trás na lista.

O Flamengo, em busca do bicampeonato, segue na frente. De acordo com o site OddsShark.com/br, o Mengão renderá R$ 2,10 por real investido em caso de título. O Palmeiras, que vinha em segundo, caiu uma posição na lista de favoritismo. O título do time de Vanderlei Luxemburgo valerá R$ 4,33 por real apostado.

Já o Galo, de Jorge Sampaoli, agora pagando R$ 3,75 em caso de conquista. Semanas atrás, o retorno era de cinco por um.

Veja abaixo as cotações dos todos os participantes do Brasileirão:

Flamengo: R$ 2,10 para 1

Atlético-MG: R$ 3,75 para 1

Palmeiras: R$ 4,33 para 1

São Paulo: R$ 19,00 para 1

Internacional: R$ 21,00 para 1

Grêmio: R$ 21,00 para 1

Athletico Paranaense: R$ 67,00 para 1

Vasco: R$ 81,00 para 1

Corinthians: R$ 101,00 para 1

Santos: R$ 101,00 para 1

Fluminense: R$ 126,00 para 1

Bragantino: R$ 126,00 para 1

Fortaleza: R$ 201,00 para 1

Botafogo: R$ 251,00 para 1

Bahia: R$ 501,00 para 1

Ceará: R$ 501,00 para 1

Sport: R$ 501,00 para 1

Atlético-GO: R$ 751,00 para 1

Goiás: R$ 1001,00 para 1

Coritiba: R$ 1001,00 para 1

