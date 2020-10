Apostas: Cotações para o clássico Corinthians x Santos

A quarta-feira será de clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro. Pela 14ª rodada, na Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians recebe o Santos, às 19h (horário de Brasília).

Para os donos da casa, a vitória é essencial para aliviar a pressão. Com um jejum de gols e resultados positivos, o Timão flerta com a zona do rebaixamento. A torcida protestou antes dos treinos de ontem. Já o Peixe, classificado para as oitavas de final da Libertadores, tenta se firmar no grupo dos líderes do Brasileirão.

Nas casas de apostas, equilíbrio nas cotações. Segundo o site OddsShark.com/br, a vitória do Corinthians paga R$ 2,55 por real apostado. Ser o triunfo for do Santos, você ganhará R$ 2,80 por um. O empate renderá mais: R$ 3,25.

Outras opções de apostas:

Corinthians marca o primeiro gol da partida – R$ 1,80

Santos fará o primeiro gol do jogo – R$ 2,15 do Peixe

Corinthians 1 x 1 Santos – R$ 5,95

Veja outras cotações do futebol nacional e internacional em OddsShark.com/br

Conteúdo publieditorial