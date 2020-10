Apostas: Cotações para o clássico Vasco x Flamengo

Mesmo com as seleções em ação pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasileirão não para neste fim de semana. E, de quebra, com clássicos estaduais.

No Rio de Janeiro, o duelo será entre Vasco e Flamengo, neste sábado, às 17h (de Brasília), em São Januário.

Para o Cruz-Maltino, só a vitória interessa para encerrar a crise. O técnico Ramon Menezes foi demitido durante a semana após a série de resultados negativos. Já pelo Rubro-Negro, o bom momento já fez o atual campeão sonhar com a liderança.

Nas casas de apostas, favoritismo claro. Segundo o site OddsShark.com/br, a vitória do Flamengo paga R$ 1,52 por real apostado. Ser o triunfo for do Vasco, você ganhará bem mais: seis por um. O empate renderá R$ 3,82 por real investido.

Outras opções de apostas:

Flamengo ganha por dois gols de diferença: 4.33 para 1

Fla vence e ambos marcam: 3.40 para 1

Ambos marcam: 1.95 para 1

Fla 3 x 1 Vasco: 13.00 para 1

Conteúdo publieditorial