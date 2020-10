Apostas: Cotações para o duelo tricolor: São Paulo x Grêmio!

A rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro apresenta um interessante confronto tricolor. No Morumbi, às 21h (de Brasília), o São Paulo receberá o Grêmio, neste sábado. Para os donos da casa, vitória significa consolidação da boa fase na competição para brigar pelos primeiros lugares. Já para os gaúchos, a reta final do primeiro turno está sendo marcada pela reabilitação após início irregular na temporada. Em quarto, com 26 pontos, o time de Fernando Diniz está seis à frente do treinado por Renato Gaúcho, em 11º.

Ultimamente, o encontro entre eles no Morumbi é sinônimo de empate. São quatro seguidos.

Segundo o site OddsShark.com/br, se a igualdade se repetir o você ganhará R$ 3,10 por real apostado. Se vitória for do São Paulo, será pago R$ 2,05 por real. Ser o triunfo for do Grêmio, você ganha mais: R$ 3,75 por real investido.

Outras opções de apostas para São Paulo x Grêmio:

Empate anula aposta: São Paulo (R$ 1,43) / Grêmio (R$ 2,70)

Para ganhar de virada: São Paulo (R$ 6,75) / Grêmio (R$ 9,00)

Para ganhar sem ser vazado: São Paulo (R$ 3,05) / Grêmio (R$ 5,25)

Para os dois times marcarem ao menos uma vez cada: Sim (R$ 1,95) / Não (R$ 1,76)

Primeiro a marcar: São Paulo (R$ 1,66) / Sem gol (R$ 7,75) / Grêmio (R$ 2,50)

