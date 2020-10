Apostas: Em boa base, Flamengo vê cotação crescer no Brasileiro

A goleada sofrida diante do Independiente Del Valle, no Equador, já ficou para trás. Com a volta por cima na Libertadores, o Flamengo tenta emendar também uma boa sequência no Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, no Maracanã, às 16h (de Brasília), duelo com o Athletico Paranaense, outro time nacional dividido entre as competições continental e nacional.

Com a volta de vários jogadores curados do coronavírus, o Flamengo aparece como favorito nas casas de apostas.

Segundo o site OddsShark.com/br, a vitória do Fla paga R$ 1,44 por real apostado. Ser o triunfo for do Furacão, você ganhará ótimos R$ 7,00 por um. O empate renderá R$ 4,15.

Outras opções de apostas:

Para ganhar de virada: Flamengo (R$ 6,25) / Athletico-PR (R$ 11,00)

Para os dois times marcarem ao menos uma vez cada: Sim (R$ 2,00) / Não (R$ 1,74)

Primeiro a marcar: Flamengo (R$ 1,32) / Sem gol (R$ 10,00) / Athletico-PR (R$ 3,65)

Vitória do Flamengo por 2 a 1 (R$ 8,50)

