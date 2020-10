Apostas: Zebra em Flamengo x Goiás rende uma bolada!

Em jogo único do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, o Flamengo, de olho na liderança em posse do Atlético-MG, enfrenta o lanterna Goiás, às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio.

Um cenário típico de amplo favoritismo contra uma enorme zebra. Mesmo com desfalques por lesão ou presença de atletas nas seleções, o Rubro-Negro nada de braçada nas casas de apostas.

Segundo o site OddsShark.com/br, a vitória do time de Domenech Torrent paga R$ 1,18 por real apostado. Ser o triunfo for goiano, você terá um excelente retorno: R$ 11 por real investido. Até o empate renderá bem: R$ 6,50.

Outras opções de apostas para lucrar:

Flamengo ganha por dois gols de diferença: 4.00 para 1

Ambos não marcam: 1.75 para 1

Placar exato de Flamengo 2 x 0 Goiás: 6.50 para 1

Veja outras cotações do futebol nacional e internacional em OddsShark.com/br

Conteúdo publieditorial