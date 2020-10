Apple anuncia iPhone 12 com modelos Mini, Pro e Pro Max

Com um mês de atraso, a Apple anunciou oficialmente nesta terça-feira (13) a sua nova linha de celulares. A geração de smartphones para este ano é composta pelo iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Todos os quatro têm como destaque o suporte ao 5G, a mais recente geração de conectividade móvel que garante velocidades maiores, menos latência mesmo em locais com aglomeração e a possibilidade de melhoria de redes domésticas via Internet das Coisas (IoT). O padrão adotado é o sub-6, o que significa que nem todas as regiões terão acesso à conexão de início — a operadora Verizon foi a escolhida para confirmar no evento que agora há cobertura em todo o território norte-americano.

A linha inteira traz como processador o Apple A14 Bionic, um chip próprio de 5 nm que foi detalhado pela empresa no evento de setembro de 2020. Composto por seis núcleos de processamento, ele traz um controlador próprio para machine learning, um moto neural de 16 núcleos e capaz de realizar 11 trilhões de operações por segundo. A GPU tem quatro núcleos para rodar jogos competitivos, como League of Legends: Wild Rift, e a segurança também foi reforçada na geração.

A tela dos novos iPhones 12 é OLED.Fonte: Apple

Além disso, a empresa segue a transição para o uso do OLED em telas, o que melhora a reprodução de conteúdos multimídia, leitura de notícias e visualização de fotos. O display foi batizado de Super Retina XDR, traz suporte ao HDR e usa um recurso chamado Ceramic Shield (que é “mais do que vidro”) para garantir resistência ao painel.

O novo MagSafe.Fonte: Apple

A empresa também confirmou o lançamento de um novo padrão de carregamento magnético, o MagSafe, que envolve capas personalizadas com baterias embutidas, espaço para guardar cartões e compatibilidade com carregadores de até dois aparelhos simultaneamente.

iPhone 12

O modelo “padrão”, chamado apenas de iPhone 12, tem corpo de alumínio e vidro que parecem feitos de uma única peça. As novas antenas seguem a borda de alumínio e garante uma melhor qualidade nas chamadas.

O iPhone 12.Fonte: Apple

Em termos de visual, ele traz memórias de gerações anteriores, como o iPhone 4 e o iPhone 5s. A tela é de 6,1″, a mesma do iPhone 11, mas o aparelho ficou um pouco menor em proporções e é ideal para quem gosta de aparelhos mais compactos. Em comparação ao modelo base da geração anterior, ele é 11% mais fino, 15% menor em volume e 16% mais leve.

Ele também é bastante durável em comparação aos modelos dos últimos anos, aguentando melhor quedas e batidas. O modelo está disponível nas cores preta, branca, azul, vermelha e verde.

As câmeras do iPhone 12.Fonte: Apple

As câmeras traseiras são ultrawide (12 MP) e wide (12 MP), com um conjunto de lentes renovado que melhora as fotos em ambientes de baixa iluminação em 37%. Os componentes são combinados com algoritmos que fazem correções de cor e contraste e incluem o já famoso Modo Noturno, que foi melhorado e funciona também na câmera de selfie e em time-lapses.

iPhone 12 mini

A surpresa da geração é um modelo “mini” anunciado junto aos demais. O aparelho tem uma tela de 5,4″ e, fora isso, repete todas as características do modelo tradicional — incluindo as câmeras, o processador e o visual.

O modelo mini do iPhone 12.Fonte: Apple

Ele é o menor, mais fino e mais leve smartphone 5G do mundo até o momento e ser colocado tranquilamente no bolso é visto como um diferencial pela companhia.

iPhone 12 Pro

O modelo para quem deseja “mais do seu iPhone”, como a própria empresa citou, é a versão Pro. O iPhone 12 Pro tem display de 6,1″, certificação IP68 de impermeabilidade e um design mais “achatado”, com aço inoxidável na composição.

O iPhone 12 Pro.Fonte: Apple

São três câmeras na traseira: wide (12 MP), ultrawide (12 MP) e telefoto (12 MP). Os sensores ficaram maiores e permitem maior entrada de luz, o que significa não só melhor enquadramento e um zoom óptico com maior detalhamento, mas também captura mais eficiente de luz.

As câmeras do iPhone 12 Pro.Fonte: Apple

As imagens no formato Apple Pro RAW, sem conversão ou redução de qualidade, podem ser editados no próprio celular. A gravação de vídeos também foi aprimorada, suportando a gravação de clipes de 10 bit, assim como a edição de clipes no aparelho, com Dolby Vision embutido.

O modelo Pro ainda traz o sensor LiDAR, já presente na atual geração dos iPads. Essa tecnologia permite escaneamento de objetos e ambientes, ampliando o uso de Realidade Aumentada no dispositivo. As cores são Pacific Blue (azul), Gold (dourado), Graphite (cinza) e Silver (prata).

iPhone 12 Pro Max

O top de linha da Apple é o iPhone 12 Pro Max. Com o uso de OLED, esse é maior display já colocado em um iPhone, com 6,7″ — e também o de maior qualidade.

iPhone 12 Pro Max.Fonte: Apple

Assim como o modelo mini, ele traz quase todas as mesmas características técnicas do iPhone 12 Pro convencional, com algumas diferenças na composição das câmeras. O conjunto tem sensores 47% maiores e pixels também ampliados, além de um novo sistema de estabilização óptico de imagem. A lente telefoto de 65 mm permite um zoom ainda melhor e sem perda de detalhes.

Disponibilidade

O iPhone 12 será vendido nos EUA a partir de US$ 799 na configuração mais básica. Já o iPhone 12 mini chega a partir de US$ 699.

Mais poderoso e caro, o iPhone 12 Pro custa a partir de US$ 999, com 128 GB sendo a menor versão. Por fim, a versão iPhone 12 Pro Max começa em US$ 1099.

As reservas dos modelos iPhone 12 e iPhone 12 Pro começam em 16 de outubro, com o lançamento marcado para 23 de outubro nos Estados Unidos. Já a pré venda dos modelos iPhone 1 Pro Max e iPhone 12 mini começa em 6 de novembro, com o modelo chegando ao mercado dias depois. Até o momento, não há preços e detalhes sobre o lançamento dos modelos no Brasil.