Apple anuncia iPhone 12 Mini, o menor celular com 5G do mundo

A Apple anunciou hoje (13) o iPhone 12 Mini, o menor dispositivo do novo lineup de smartphones da marca. O produto é uma “edição reduzida” do novo smartphone da empresa e traz os recursos do dispositivo principal em um tamanho compacto.

O produto conta com tela de 5,4 polegadas e traz bordas finas, mas mantém o tradicional notch dos aparelhos da Apple. Mesmo com o tamanho reduzido, o design refinado garante melhor aproveitamento de display que os modelos mais antigos da empresa com 4,7 polegadas.

Fonte: The Verge

De acordo com a Apple, o celular é o menor a trazer 5G ao mercado. Assim como os outros modelos, o dispositivo contará com suporte para o novo padrão de conexão e terá planos especiais com a operadora Verizon.

Hardware de gente grande

Apesar de ser pequeno, o iPhone 12 Mini promete entregar performance similar aos modelos maiores da linha de smartphones da Apple. O aparelho chega com o processador A14 Bionic, tela Super Retina XDR e câmera dupla capaz de gravar vídeos em 4K e até 60 frames por segundo.

Fonte: The Verge

O produto também conta com proteção IP68, que garante resistência contra água e poeira. Além disso, o produto traz suporte para o MagSafe, o sistema magnético de acessórios para iPhones.

A privacidade nos padrões da Apple também está presente e o aparelho conta com suporte para Face ID. A fabricante promete uma “grande duração de bateria” com o dispositivo, mas não forneceu detalhes aprofundados sobre a autonomia e fonte de energia.

Preço

Fonte: The Verge

O iPhone 12 Mini será lançado pela Apple por US$ 699. Em grau de comparação, o iPhone 12 padrão chega ao mercado por US$ 799.