Apple deve manter o notch pelo menos até o iPhone 13

Faltando poucos dias para o anúncio do próximo iPhone, um especialista em vazamentos de produtos da empresa afirmou que a Apple deve manter o visual atual dos celulares pelo menos até 2021.

Segundo Ice Universe, que mantém uma alta taxa de acerto em palpites e previsões sobre a empresa, o “notch” deve permanecer nos aparelhos da companhia ao menos até o iPhone 13. A diferença é que ele será cada vez menos espesso — ou seja, mantendo os sensores alojados no topo do dispositivo, mas sem ocupar tanto espaço do painel.

A conta no Twitter até publicou uma ilustração de como seria o planejamento da empresa para a próxima geração de smartphones. Nesta altura, o modelo já deve ter alguns protótipos internos desenvolvidos.

Especulações anteriores confirmaram o “entalhe” no mesmo tamanho do anterior, enquanto alguns rumores indicam que o modelo Pro do iPhone 12 terá o componente reduzido. Parte da comunidade já esperava uma transição no design, talvez adotando o conceito de furo na tela de outros dispositivos recentes, por exemplo.

A família iPhone 12 será revelada oficialmente em 13 de outubro — confira aqui o que esperar do novo celular da Apple.