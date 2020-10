Apple Music terá conteúdos da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars

A partir desta sexta-feira (09), assinantes da Apple Music terão acesso a uma coleção de músicas exclusivas do Disney Music Group, com mais de 30 playlists, trilhas sonoras clássicas, estações de rádio e muitos outros conteúdos relacionados a produções que marcaram as telinhas, como as da Disney, Pixar, Marvel e de Star Wars.

Os conteúdos vão desde Mickey Mouse e Ursinho Pooh até sucessos como Frozen. Programas como Disney Channel e Disney Junior também estão inclusos nesse roll, assim como séries do Disney+ e músicas tocadas em grandes parques como Magic Kingdom, na Flórida.

Apple Music/Divulgação

Os assinantes ainda terão acesso a um especial da Radio Disney através da nova estação de rádio Apple Music Hits. No programa, a atriz Sofia Carson, que estrelou no filme Descendentes em 2015, entrevistará outros artistas que participaram de obras marcantes.

Entre os convidados, está a cantora Christina Aguilera; a dubladora Jodi Benson, que deu voz à Ariel, do filme Pequena Sereia; o compositor e cantor Alan Menken, responsável por inúmeras músicas da Disney; a atriz Auli’i Cravalho, que deu voz à personagem Moana, entre outras referências.

