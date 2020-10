Apple One: pacote de serviços chega ao Brasil

A Apple anuncia nesta sexta-feira (30) o lançamento do seu pacote de serviços de streaming Apple One. Apresentado anteriormente pela empresa em seu evento “Time Flies”, em setembro deste ano, o conjunto já está disponível no Brasil, incluindo os serviços Apple Music,Apple TV+, Apple Arcade e iCloud.

No Brasil, o valor do plano individual é R$ 26,50 por mês e do plano familiar, que permite que até cinco pessoas tenha acesso, é R$ 37,90 por mês. Os serviços que o usuário nunca assinou são gratuitos no primeiro mês o Apple One, mas após o período de teste, o plano será renovado automaticamente como uma assinatura mensal.

No plano individual, além da assinatura dos serviços, o usuário tem direito a uma expansão de 50 GB no iCloud, economizando R$ 13,50. Já o plano familiar incrementa o iCloud em 200 GB. Nos Estados Unidos, existe ainda um plano premier, mas ele não está disponível no Brasil.