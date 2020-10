Apple TV+: como assistir pelo serviço de streaming da Apple?

A Apple é conhecida mundialmente pelos seus grandes produtos tecnológicos que acumulam uma multidão de fãs em todos os lugares. No entanto, a empresa resolveu expandir para além dos iPhones e iPads, entrando no concorrido ramo das plataformas de streaming com a Apple TV+, existente desde 2019.

Apesar de estar no mercado há um bom tempo, as pessoas já estavam acostumadas com o modo de funcionamento de outros streamings, como é o caso da Netflix, e precisaram se readaptar a esse novo modelo. Por isso, ainda existe a dúvida: afinal, como a Apple TV+ funciona? Quais filmes e séries estão disponíveis no streaming? Essas e outras dúvidas você poderá sanar ao longo deste artigo, confira!

Conheça melhor a Apple TV+

O serviço de streaming da Apple oferece um período de teste grátis em que o possível assinante pode conhecer o catálogo da plataforma e verificar se é algo realmente válido. Após a finalização dessa primeira etapa, é necessário renovar para continuar usando e pagar a taxa mensal ou, caso contrário, cancelar a assinatura naquele momento.

(Fonte: Apple TV/Divulgação)Fonte: Apple

Caso queira voltar em algum momento, é possível reativar o processo mais uma vez.

Além de poder ser adquirido individualmente, a Apple TV+ também está disponível em um grande conjunto de produtos da Apple, conhecido por Apple One, que une diversos serviços além da TV por assinatura, como música, sistema de armazenamento, jogos e até mesmo aplicativo com foco em vida fitness.

Para os fãs da Maçã mais famosa do mundo, adquirir o pacote completo Apple pode ser a opção mais viável!

Apple TV+: como assistir?

O vasto catálogo da plataforma de streaming pode ser acessada diretamente pelo PC através do navegador, como Google Chrome ou Mozilla Firefox.

(Fonte: Apple TV/Divulgação)Fonte: Apple

Para quem prefere assistir séries e filmes diretamente pela televisão, a Apple TV+ também está disponível para ser assistida por meio das Smarts TVs. Uma outra opção é utilizar aparelhos compatíveis com o AirPlay 2, sistema que permite transmitir a tela de uma dispositivo da Apple direto para a TV, atuando como uma espécie de Chromecast.

Além disso, é possível também assistir a Apple TV+ direto por sua Apple TV! Há mais de três anos no mercado, o aparelho está sendo cada vez mais melhorado, chegando a incluir até mesmo a função 4K em vídeos do YouTube.

Apple TV+: o que assistir?

O catálogo da plataforma de streaming oferece ótimas opções para o público, mesmo que esteja no mercado há menos de um ano, já que foi lançado oficialmente em novembro de 2019.

O maior sucesso, até então, é a série The Morning Show, que conta com grandes nomes no elenco, como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell. A produção da Apple TV+ já foi indicada aos maiores prêmios da TV, incluindo o Globo de Ouro e o Critics’ Choice Television Awards.

Central Park, The Elephant Queen, Beastie Boys Story, Home e Defending Jacob também são ótimas produções disponíveis no streaming, todas indicadas ao Emmy 2020. A última, inclusive, é estrelada por Chris Evans (Vingadores) e Jaeden Martell (IT: A Coisa), contabilizando mais grandes nomes na Apple TV+.

(Fonte: Apple TV/Divulgação)Fonte: Apple TV

Para comemorar o sucesso alcançado, a Apple estampou um banner no site oficial que dizia “18 indicações ao Emmy e estamos apenas começando”, um feito marcante para uma iniciativa tão recente.

Por isso, é seguro dizer que a tendência é que a Apple TV+ continue crescendo cada vez mais e consiga competir diretamente com outras plataformas que estão no mercado há mais tempo.

Aproveite para experimentar os sete dias grátis oferecidos e conheça o catálogo!