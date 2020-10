Apple TV finalmente recebe suporte para 4K no YouTube

Os usuários da Apple TV 4K finalmente começaram a receber suporte para vídeos em Ultra HD no aplicativo do YouTube. A função estava programada para chegar com o tvOS 14, lançado na metade de setembro, mas ainda não havia sido liberada.

Segundo o MacRumors, diversos usuários relataram em fóruns como o Reddit que a opção já está aparecendo no aplicativo do YouTube. Ao que tudo indica, a função está sendo liberada de maneira gradativa, mas já apareceu na Apple TV 4K rodando o tvOS 14, tvOS 14.01 e também o tvOS 14.2.

A opção de assistir vídeos em 4K começou a aparecer no YouTube da Apple TVFonte: MacRumors

Os usuários podem verificar se receberam a novidade abrindo um vídeo com resolução 4K no YouTube da Apple TV. Caso o suporte já tenha sido liberado, a opção de assistir em 2160p estará disponível, como mostrado na imagem acima.

Limitações

Mesmo com a chegada do suporte para 4K no YouTube da Apple TV, os usuários ainda enfrentarão algumas limitações. Segundo explica o MacRumors, os vídeos em Ultra HD não funcionam com HDR e também são limitados em 30 quadros por segundo.

Ainda assim, a chegada do recurso marca uma grande evolução para o produto da Maçã. A Apple TV 4K já está no mercado há três anos e ainda não havia recebido o suporte para vídeos em Ultra HD no YouTube.

Caso você seja dono de uma Apple TV 4K e ainda não tenha recebido a função, vale lembrar que é possível assistir vídeos em Ultra HD do YouTube usando um iPhone ou iPad. O iOS 14 já consegue rodar conteúdos nessa qualidade e o usuário só precisa enviá-lo para a televisão usando o AirPlay, caso o dispositivo de exibição seja compatível com a tecnologia.