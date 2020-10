Apple TV+ renova Dickinson para 3ª temporada antes da estreia da 2ª

A premiada série da Apple TV+, Dickinson, foi renovada para sua 3ª temporada antes mesmo da estreia da 2ª, que está programada para chegar ao streaming em janeiro de 2021.

A renovação foi anunciada pela própria Apple, que também divulgou o primeiro teaser da 2ª temporada da série.

(Apple/Reprodução)Fonte: Rolling Stone

Na segunda temporada, “Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) é retirada de sua vida literária particular e lançada aos olhos do público, enquanto luta com a sensação de que a busca pela fama pode ser um jogo perigoso para ela”.

Confira o teaser:

Sobre Dickinson

A história acompanha a famosa poetisa Emily Dickinson, que nasceu em 1830 e é considerada uma das maiores e mais originais poetas norte-americanas de todos os tempos.

A comédia é uma série de época, ambientada durante os anos de vida da artista, mas com uma sensibilidade e tom modernos. Ela leva os espectadores para o mundo de Emily, audaciosamente explorando as restrições da sociedade, gênero e família da perspectiva de uma escritora que não se encaixa em seu próprio tempo.

Dickinson é escrita e produzida por Alena Smith e estrelada por Hailee Steinfeld (Bumblebee e Bravura Indômita) e terá os três primeiros episódios da 2ª temporada disponibilizados no dia 8 de janeiro, com novos capítulos sendo lançados semanalmente na Apple TV+.

A nova temporada contará com o retorno de Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe e Wiz Khalifa ao elenco, além das participações de Nick Kroll como Edgar Allan Poe, Timothy Simons como Frederick Law Olmsted, Ayo Edebiri como Hattie e Will Pullen como Ninguém.