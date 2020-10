Árbitro de jogo Flu x Bahia relata ofensas de Mano Menezes

O domingo de Mano Menezes foi um verdadeiro pesadelo. Se dentro de campo o seu time não rendeu e acabou derrotado pelo Fluminense, o treinador ganhou mais alguns ‘desafetos’ por conta da sua postura na beirada do campo.

Incomodado com a arbitragem de José Mendonça da Silva Junior, o comandante não cansou de criticar o juiz e reclamou de absolutamente tudo. O ápice da ira aconteceu quando o VAR indicou pênalti de Gregore em Nenê.

Após o jogo, ele foi até o meio do campo e continuou com as reclamações. Na súmula, José Mendonça da Silva Junior não perdeu a oportunidade e relatou as ofensas do treinador do Bahia, que segundo o próprio, foi chamado de ‘vagabundo’.

Com a revelação de José Mendonça da Silva Junior, Mano Menezes pode ser denunciado e julgado pelo STJD.

Desempenho



Desde a sua chegada, Mano Menezes já dirigiu o Bahia em sete oportunidades, com dois triunfos e cinco derrotas.