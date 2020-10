Árbitro de vídeo fará parte de quadro Fifa em 2021

Nesta sexta-feira, foram apresentados os critérios e exigências para o processo de nomeação dos árbitros internacionais Fifa de 2021. A entidade máxima do futebol estabeleceu as regras para as suas confederações filiadas e a grande novidade ficou por conta do VAR, que terá um quadro específico de árbitros Fifa a partir do próximo ano.

Até então, eram abertas vagas apenas para árbitro de campo e árbitro assistente, com os concorrentes se candidatando para apenas uma das categorias. Com o regulamento válido para 2021, aqueles que se candidatarem para ser árbitro de vídeo também podem atuar em uma das outras funções.

Para que sejam aceitas as candidaturas, entretanto, os árbitros precisam passar por requisitos mínimos. Um deles é ter domínio dos idiomas espanhol e inglês. Além disso, para as vagas de árbitro de vídeo, é necessário ter atuado em pelo menos 15 jogos na função e na principal divisão de seu respectivo país.

Outro critério importante para a validação das candidaturas é a idade mínima de 25 anos para os árbitros de campo e 23 no caso dos assistentes, a partir do ano em que forem nomeados. Não está especificado a idade mínima para árbitro de vídeo. Além disso, é necessário, ao árbitro que se candidatar, ter passado por avaliação física aprovada pela Fifa e um exame médico antes do dia 2 de junho de 2020.

Seguindo as regras de anos anteriores, os árbitros propostos devem ter participado regularmente de jogos em alto nível na federação de seu país por pelo menos dois anos. Para a lista de árbitro assistente, só serão aceitos aqueles que, durante os últimos 12 meses antes da candidatura, tenham exercido com mais frequência a função de assistente do que de árbitro principal.

A CBF e as demais confederações precisam escolher os seus representantes até o dia 8 de novembro, quando se encerram as inscrições. Se atenderem os critérios mínimos, os candidatos seguem para o processo, em que passarão por testes físicos. Para a vaga de árbitro de vídeo não é necessário cumprir nenhum requisito de condições físicas. A avaliação técnica é feita rotineiramente pelas entidades locais.