Árbitro justifica expulsão e relata xingamento de Cássio na súmula

Depois do apito final na derrota do Corinthians para o Ceará, no último domingo, Cássio reclamou de forma ríspida com Anderson Daronco e acabou expulso. Na súmula da partida, o árbitro registrou que o goleiro corintiano o xingou de “babaca”.

“Expulsei diretamente após o término da partida o atleta nº 12, sr Cássio Ramos, da equipe do Corinthians, por vir até minha direção e me ofender com as seguintes palavras ‘tu disse que iam revisar o lance seu babaca’. Nesse momento o atleta foi contido por membros da sua equipe e dirigiu-se para fora do campo de jogo.”, relatou Daronco.

A reclamação de Cássio dizia respeito ao lance do pênalti, em que ele se atrapalhou na saída de bola dentro da área e derrubou o atacante Kelvyn, do Ceará. O goleiro levou amarelo no lance e, após a confirmação da penalidade, Fernando Sobral converteu a cobrança para dar a vitória aos mandantes.

Cássio durante jogo entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão Getty Images

Mesmo após o fim da partida, o experiente goleiro foi em direção ao árbitro da partida para reclamar do lance e, ao levar o cartão vermelho, precisou ser contido pelo reserva Walter.

Com a derrota, o Corinthians caiu para a zona do rebaixamento, ocupando agora a 17ª colocação com apenas 15 pontos somados até aqui. Cássio será desfalque certo para o duelo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em Curitiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.