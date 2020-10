‘Arco e flecha’ do Nagoya Grampus, dupla brasileira brilha no Japonês

Destaques do Nagoya Grampus em 2020, os meias Mateus Castro e João Schmidt formam uma parceria que tem dado certo no Japão. A dupla brasileira tem sido decisiva com gols e assistências nesta temporada. Os jogadores foram responsáveis por dez dos 31 gols da equipe na campanha no Campeonato Japonês.

– O João não é só companheiro de time, mas também um amigo. É um cara do bem, costumamos conversar bastante e sempre estamos resenhando. Quando a gente joga junto, a comunicação dentro das quatro linhas também ajuda. Ele tem uma qualidade de passe muito afiada, então sempre espero receber assistências dele quando estamos em campo – disse Mateus Castro.

– Eu e o Mateus conseguimos nos entender tanto dentro quanto fora de campo. Ele é um grande jogador e isso facilita bastante nosso bom entrosamento no Nagoya. É um cara bem alegre, sempre está brincando com o pessoal, então a gente consegue se dá muito bem e isso é importante quando se mora fora do Brasil – acrescentou João Schmidt.

Desde 2019 no Nagoya Grampus, a dupla brasileira tem a melhor média de notas da equipe japonesa de acordo com o site especializado SofaScore. Mateus lidera o ranking com 7.12, enquanto João aparece como o terceiro melhor avaliado do time, com 7.00. Apesar do bom desempenho dentro de campo, os brasileiros esperam atingir o objetivo do clube no final da temporada.

– Temos feito uma boa campanha e pretendemos fazer ainda melhor no segundo turno para podermos brigar na parte de cima da tabela. O nosso objetivo sempre é ir em busca do título ou no mínimo uma classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. É o que nós almejamos para essa temporada – ressaltou João.

A dupla brasileira volta a campo no próximo sábado, contra o Cerezo Osaka, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Japonês. O Nagoya Grampus ocupa a quarta colocação da competição, com 20 pontos ganhos.