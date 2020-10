Área técnica e dentro de campo: o dilema do Vasco no mercado

Enquanto está em busca de um novo técnico, o Vasco também foi ao mercado para reforçar o elenco. E uma coisa não necessariamente depende da outra, mas seja um risco dependendo do jogador: será que os contratados antes do novo treinador vai agradá-lo ou vai amargar a reserva?

É sob essa questão – importante para um clube com orçamento limitado – que o Cruz-Maltino segue em negociações para tentar tirar o meia-atacante ganês Latif Blessing do futebol dos EUA; busca assinar com o equatoriano Antonio Valencia, sem clube; e tenta repor a saída de Bruno César para além do argentino Leonardo Gil. O empréstimo de Patrick, do Grêmio.

Sob as ordens de Ramon Menezes, o elenco carecia de um lateral direito e o próprio presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, chegou a dizer que havia espalho na folha salarial para mais dois reforços. A nova ordem que vai vigorar em breve pode observar mais ou menos carências no grupo.

Enquanto isso, o Vasco se reapresenta nesta terça-feira. Esta segunda foi de folga para o departamento de futebol.