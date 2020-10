Argentina não convence, mas vence Equador na estreia das eliminatórias com pênalti polêmico

Uma polêmica tomou conta do duelo entre Argentina e Equador pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Jogando na Bombonera, os argentinos venceram por 1 a 0, gol anotado por Lionel Messi em cobrança de pênalti, que gerou muita polêmica.

A atuação da Argentina foi bastante fraca e a única oportunidade do primeiro tempo foi a do gol. Após vacilo na saída de bola do Equador, Ocampos invadiu a área pela direita e Estupiñán entrou de carrinho no camisa 11 e a arbitragem anotou a penalidade.

O lance gerou muita reclamação dos jogadores equatorianos, que alegaram que o lateral foi na bola. O VAR, porém, confirmou a penalidade. Na cobrança, Messi encheu o pé e não deu chance para Domínguez defender, abrindo o placar aos 13 minutos de jogo.



Com a vantagem no placar, a Argentina manteve o domínio da posse de bola, mas pouco criou. A equipe tocou, tocou e tocou a bola, mas pecou na falta de velocidade e não foi incisiva, gerando pouquíssimo perigo ao gol equatoriano.

Aos 2 minutos da segunda etapa, Paredes cruzou, Lautaro escorou e Ocampos pegou de primeira, obrigando Domínguez a fazer ótima defesa.

Porém, foi só. A Argentina fechou a partida com apenas 3 finalizações e pouco fez.

Messi comemora gol diante do Equador pelas Eliminatórias Agustin Marcarian – Pool/Getty Images

Argentina 1 x 0 Equador

GOLS: Lionel Messi (13′ PEN) (ARG)

ARGENTINA: Armani, Montiel, Martínez QUarta, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Acuña, De Paul, Messi e Ocampos; Lautaro Martínez; Técnico: Lionel Scaloni

EQUADOR: Domínguez, Ferigra, Arboleda, Arreaga e Estupiñán; Gruezo, Ibarra, Franco, Caicedo e Mena; Enner Valencia; Técnico: Gustavo Alfaro

Messi chegou aos 22 gols nas Eliminatórias e empatou com Suárez na liderança da artilharia história do torneio

Messi tem 5 gols em 6 jogos diante do Equador, sua vítima favorita pela seleção ao lado de Brasil, Paraguai e Uruguai

Próximos jogos

As duas equipes retornam ao gramado na terça-feira pelas Eliminatórias

Terça-feira, 13/10, 18h*, Equador x Uruguai

Terça-feira, 13/10, 17h*, Bolívia x Argentina

*horário de Brasília