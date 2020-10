Argentina supera altitude de La Paz e vence a Bolívia pelas Eliminatórias

Com dificuldade, a Argentina venceu sua segunda partida nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A seleção albiceleste enfrentou a Bolívia no Estádio Hernando Siles, em La Paz, e superou a altitude de 3.637 metros para sair com a vitória pelo placar de 2 a 1, o primeiro triunfo dos hermanos no local em 15 anos.

Superior no início do primeiro tempo, o time mandante abriu o placar aos 23 minutos. Marcelo Moreno recebeu cruzamento na medida de Chumacero pela esquerda e subiu livre para completar de cabeça para o fundo das redes. A Argentina passou a insistir e deixou tudo igual aos 44, quando Lautaro Martínez bloqueou a rifada do zagueiro e mandou para dentro.

Apesar de ainda apresentar dificuldades na criação, a equipe comandada por Lionel Scaloni conseguiu marcar o gol da vitória aos 44 minutos da etapa final. Após erro na saída de bola da La Verde, Messi começou a jogada, acionou Lautaro e Joaquín Correa chegou batendo para garantir os três pontos para os visitantes.

Com o resultado, a Argentina chega aos seis pontos na competição, enquanto a Bolívia, que levou uma goleada para a Seleção Brasileira na última sexta-feira, segue sem pontuar. Pela próxima rodada, que ainda não tem data e horário confirmados, os argentinos enfrentam o Paraguai, enquanto os bolivianos encaram o Equador.