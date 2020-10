argentinos exaltam camisa 10 após goleada

A atuação de Neymar diante da Bolívia nesta sexta-feira foi encantadora.

Mesmo sem ter balançado as redes na goleada da seleção brasileira por 5 a 0, o camisa 10 teve uma atuação de gala e terminou com duas assistências. O suficiente para arrancar elogios da imprensa argentina.

O Diário Olé, principal jornal da Argentina, não mediu palavras na hora de falar sobre o nível apresentado por Neymar e companhia.

“Tentar resumir a atuação do Brasil diante da debilidade habitual da Bolívia como visitante é simplista. Porque o show que deram Neymar e companhia é para nunca se cansar de ver. Pelas definições e jogadas coletivas”, diz a publicação.

Neymar durante a partida entre Brasil x Bolívia BUDA MENDES/POOL/AFP via Getty Images

Mas não foram apenas os argentinos que se encantaram com Neymar. O Diário Sport, da Catalunha, destacou a tranquilidade de Neymar, o impacto do camisa 10 mesmo sem balançar as redes e, principalmente, a liderança.

“Ney era dúvida até pouco antes do jogo. Sem hesitar, entrou em campo e voltou a mostrar que vive uma excelente fase. Não foi o Neymar irritadiço do começo da temporada, mas um líder natural de uma equipe homogênea. Dentro de campo, ainda deu duas assistências e não ficou buscando seu gol acima de tudo, deixando de lado o egoísmo”, elogiou o jornal.