Argumento de Fred para que Daronco sinalizasse gol para ele viraliza nas redes: ‘Foi meu aniversário’

Fred participou ativamente do gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Botafogo na manhã deste domingo. Porém a arbitragem comandada por Anderson Daronco acabou assinalando gol contra de Kevin. No intervalo, ainda na expectativa se seria ou não o autor do gol na súmula, o atacante fez um apelo em entrevista ao canal ‘Premiere’.

– O gol foi meu. Primeiro que eu subi pra caramba pra fazer o gol. Depois que ontem foi meu aniversário. Vou levar essa informação para o Daronco – disse.

A justificativa de Fred, que completou 37 anos neste sábado, viralizou nas redes. Até o perfil oficial do Fluminense pediu que Daronco desse o gol à Fred, devido a justificativa do jogador.

– Alô, Daronco! O homem pediu pra creditarem o gol pra ele, hein? Ontem foi aniversário dele… Dá essa moral! – postou o perfil.

Outros perfis do Twitter brincaram com a situação, o que, claro, gerou muitos memes. Veja alguns:

