Arma de fogo caseira é apreendida na Pindorama em Coruripe

Durante patrulhamento neste domingo (04) no Povoado Botafogo, na Pindorama em Coruripe, policiais foram acionados para atenderem uma ocorrência de Porte Ilegal de Arma de Fogo em um estabelecimento comercial conhecido por “Piscina”.

O Copom informou que um indivíduo havia colocado uma arma de fogo no baú de uma moto, semelhante a uma Biz, de cor vermelha , parcialmente carenada.

Ao chegar no local, dentre vários veículos, a referida moto foi localizada. Alguns suspeitos que estavam próximo à motocicleta foram abordados e um deles assumiu a posse do veículo. [

Questionado sobre a existência da arma no baú, ele assumiu a propriedade do objeto. A guarnição dirigiu-se até a residência do autor e recolheu seus documentos.

Logo após, conduziu o mesmo para a Delegacia de São Miguel para serem realizados os procedimentos cabíveis.

O Objeto do crime é um revólver calibre 32 de fabricação caseira.