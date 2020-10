Arrascaeta só deve voltar ao Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo perdeu alguns jogadores para as seleções que disputam as Eliminatórias Sul-Americanas. Os rubro-negros ganharam um problema nesta semana, com o uruguaio Arrascaeta.

O meia sofreu uma lesão muscular em um treino do Uruguai. Arrascaeta nem viajou com a delegação que vai enfrentar o Equador, nesta terça-feira, em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A Federação Uruguaia publicou uma nota sobre a situação de Arrascaeta: “Após exames de imagem, foi detectada um distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda”.

Arrascaeta não foi liberado para retornar ao Rio de Janeiro, e permanece em Montevidéu. Sua reapresentação ao Flamengo deve acontecer na quinta-feira, data prevista anteriormente. Ele será então avaliado pelo departamento médico do Flamengo, mas o tempo provável de recuperação é entre 10 e 14 dias.

O Rubro-Negro ficará sem seu principal meia de criação em pelo menos três partidas do Brasileirão, contra Bragantino, Corinthians e Internacional, e uma da Libertadores, contra o Junior Barranquilla-COL. Inicialmente, o retorno previsto de Arrascaeta será na partida contra o Athletico-PR, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de outubro, em Curitiba.