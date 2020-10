Arsenal demite mascote para cortar custos e revolta torcedores

Os impactos financeiros gerados pela paralisação do futebol em razão da pandemia do Covid-19 não pouparam nem mesmo o mascote do Arsenal. O clube inglês anunciou, nesta segunda-feira, a demissão de 55 funcionários como forma de reduzir custos, entre eles o intérprete do dinossauro “Gunnersaurus”, Jerry Quy, figura sempre presente nos jogos da equipe, desde 1993. As informações são do portal “The Athletic”.

A decisão da diretoria dos Gunners irritou os torcedores. Pelas redes sociais, foram muitos os comentários revoltados com a dispensa do mascote. A avaliação dos dirigentes foi de que a figura do dinossauro passou a ser desnecessária sem a presença de público nos estádios.

– Nunca vou perdoar esse clube por ter demitido o Gunnersaurus – escreveu um torcedor.

O Arsenal ainda não se manifestou publicamente sobre a demissão do mascote. Segundo o portal “The Athletic”, os dirigentes avaliam a volta do personagem quando for autorizado o retorno do público.