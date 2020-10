Arsenal e Tottenham dão ‘sorte’, e Milan tem vida um pouco mais complicada na Liga Europa; veja grupos

Um dia depois de a Champions League ter conhecido os seus grupos, foi a vez da Liga Europa definir suas chaves em sorteio realizado nesta sexta-feira.

Arsenal e Tottenham, dois candiatos ao título, deram teoricamente sorte. Os Gunners estão no grupo B ao lado de Rapid Viena, Molde e Dundalk, enquanto os Spurs terão como adversários Ludogorets, LASK e Antwerp na chave J.

O Milan, outra equipe tradicional na disputa da edição 2020-21, terá possivelmente uma vida mais complicada, já que foi sorteado ao lado de Celtic e Lille no grupo H, além do Sparta Praga.

De qualquer forma, vale ressaltar que o clube italiano entrou no pote 3 e poderia ter encarado equipes de maior renome no cenário atual do futebol europeu.

Com a primeira rodada marcada para 22 de outubro, a fase de grupos será disputada até 10 de dezembro. O mata-mata começará em fevereiro de 2021, e a final ocorrerá em 26 de maio de 2021 no estádio Energa Gdańsk, na Polônia.

Lukaku premiado

O evento da Uefa ainda teve o anúncio do melhor jogador da última edição da Liga Europa. Autor de sete gols em seis jogos, Romelu Lukaku ficou com o prêmio, superando Éver Banega e Bruno Fernandes. O atacante brilhou na campanha da Inter de Milão, que foi até a final e perdeu o título para o Sevilla.

