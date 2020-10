Arsenal empresta volante francês ao Hertha Berlin

Se por um lado os torcedores do Arsenal vivem a expectativa pela chegada do volante ganês Thomas Partey, atualmente no Atlético de Madrid, por outro, o clube inglês se despede temporariamente de outro jogador da mesma posição. Os Gunners acertaram nesta segunda-feira, o empréstimo de Matteo Guendouzi, atleta da mesma posição, ao Hertha Berlin.

O francês de 21 anos foi contratado pelo Arsenal em 2018, após destaque pelo Lorient, de seu país natal. No início, Guendouzi conquistou a vaga entre os titulares, mas não conseguiu manter o bom desempenho e passou a figurar no banco de reservas.

Em duas temporadas, o jovem volante disputou 82 jogos e marcou um gol pelo Arsenal. O Hertha Berlin ocupa a décima terceira posição da Bundesliga, com uma vitória e duas derrotas, em três jogos.