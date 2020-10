Arsenal, United, Tottenham e Liverpool em campo: veja os jogos de domingo pelo Campeonato Inglês

Seis jogos completarão a quarta rodada do Campeonato Inglês neste domingo. Os destaques ficam por conta de Arsenal, Manchester United, Tottenham e Liverpool, que terão compromissos difíceis na competição. Veja a seguir todos os jogos do dia.

ARSENAL X SHEFFIELD UNITED

Em Londres, o Arsenal de Mikel Arteta recebe o Sheffield United. Após dois jogos seguidos contra o Liverpool (um pelo Campeonato Inglês e outro pela Copa da Liga), os Gunners encaram uma das sensações da última Premier League. A bola rola às 10h (de Brasília), no Emirates Stadium.

Arsenal: Leno; Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Bellerin, Xhaka, Elneny e Maitland-Niles; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Sheffield United: Ramsdale; Basham, Egan e Ampadu; Baldock, Lundstram, Berge, Fleck e Stevens; McGoldrick e McBurnie.

MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM

O grande jogo do dia fica por conta dos Diabos Vermelhos e os Spurs. Após passarem de Brighton e Chelsea, respectivamente, pela Copa da Liga Inglesa, as duas equipes vão tentar a segunda vitória no Campeonato Inglês. O jogo acontece no Old Trafford, às 12h30 (de Brasília).

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Shaw; Pogba, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.

Tottenham: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier e Davies; Hojbjerg, Winks, Lucas Moura, Dele Alli e Bergwijn; Kane.

ASTON VILLA X LIVERPOOL

O atual campeão inglês viaja até Birmingham para encarar o Aston Villa. O duelo colocará frente a frente duas equipes invictas até o momento na competição. Enquanto o time de Kloop tem três vitórias em três jogos, os Leões têm duas vitórias em dois jogos. A bola rola às 15h15 (de Brasília), no Villa Park.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; McGinn, Douglas Luiz e Hourihane; Barkley, Watkins e Grealish.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino e Diogo Jota.

OUTROS JOGOS DO DIA

Leicester x West Ham – King Power Stadium – 8h (de Brasília)

​Southampton x West Bromwich – St. Mary’s Stadium – 8h (de Brasília)