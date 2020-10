Artes de Among Us revelam design original da tripulação

O publisher PuffballsUnited, responsável por trabalhar com o estúdio InnerSloth na criação de Among Us, divulgou, através de seu perfil do Twitter, sketchs com os designs iniciais da tripulação do game, revelando que alguns formatos seriam bem diferentes do que estamos acostumados.

By the way, this is literally the only concept art of coming up with the crewmate design. We settled pretty fast. pic.twitter.com/D4n6wuveDC — Puff (@PuffballsUnited) October 7, 2020

Já pensou como seria ter essa versão em miniatura assustadora? Além disso, um dos modelos parece até mesmo o Patrick Estrela, do Bob Esponja.

Curiosamente, maior parte dos astronautas de Among Us foram pensados para serem criados sem a mochila nas costas, mas os desenvolvedores mudaram de ideia e decidiram adicionar esse adereço aos personagens.

E vocês, preferem os designs atuais ou gostariam de jogar com as “skins” iniciais? Deixem as respostas nos comentários!