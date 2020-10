Arthur cai do Céu para surpreender Carolina no final · .

Arthur (Fabio Assunção) cairá do Céu e quase causará um acidente no último capítulo de Totalmente Demais. Após um voo de parapente, o playboy pousará na areia da praia e quase atingirá o filho e os sobrinhos de Carolina (Juliana Paes). A diversão em família à beira-mar será interrompida por uma discussão, mas o playboy surpreenderá a mãe de Gabriel (Ícaro Zulu) na novela das sete da Globo ao convidá-la para um encontro romântico.

Carolina estará na praia com Gabriel, Pietro (Marat Descartes), Dorinha (Samantha Schmütz), Zé Pedro (Helio de La Peña) e seus sobrinhos. Enquanto as crianças estiverem brincando na areia próximas ao mar, os adultos conversarão sentados em uma barraca.

Pietro olhará para o Céu e verá um homem voando de parapente. Todos ficarão o observando. De repente, o piloto mudará a direção e começará a ir à direção deles. “Aquele piloto não está voando muito baixo, não?”, observará Zé Pedro, intrigado.

“Gente, tá vindo na nossa direção”, vai se preocupar Dorinha. “Não, tá indo em cima das crianças!”, falará Carolina. Ela vai se levantar e correr em direção ao filho para tirá-lo do caminho piloto. Todos sairão a tempo e o homem pousará sem problemas.

Carolina ficará irritadíssima com a irresponsabilidade do piloto e irá até ele já brigando. “Escuta aqui, você tá doido, cara?”, gritará a jornalista. Para a surpresa da empresária, quando o rapaz virar, ela verá que o piloto é Arthur. “Desculpa, foi o vento que me pegou de mal jeito”, justificará o bonitão.

Novo recomeço?

“Você não cresce né, Arthur? Nada que dá errado é culpa sua. Nunca!”, esbravejará Carolina, nervosa. “Olha a distância que eu parei. Parei longe. Agora para de gritar e me ajuda a dobrar o parapente”, pedirá o empresário.

A mãe de Gabriel ficará desconcertada e perguntará o que ele está fazendo ali. “Escuta aqui, Arthur. Ao invés de estar assustando criancinha na praia, você não devia estar em Paris?”, perguntará a ex-editora da revista de moda. “Engano seu, meu lugar é aqui”, dirá o pai de Jojô (Giovanna Rispoli).

Arthur surpreenderá Carol (Juliana Paes)

“Eu fiquei sabendo o que você fez pela Eliza [Marina Ruy Barbosa]. Achei tão…”, começará a dizer ela, sendo atravessada por ele. “Burro? Precipitado? Covarde?”, enumerará o loiro. “Eu ia dizer nobre. Mas essas opções me fizeram repensar agora”, responderá a morena, com humor.

Arthur admitirá que fez o que achou ser certo para a situação. “É, Carol. Eu sou um romântico incurável. Eu amo o amor. E o que eles sentem um pelo outro me comoveu. Eles tem um amor verdadeiro, puro. Tão raro né? Eu não ia ter isso nunca com a Eliza”, desabafará o agente ao falar sobre o sentimento da modelo por Jonatas (Felipe Simas).

Carolina dirá que ele não teria esse tipo de relação com Eliza nem com ninguém. “É como você di, né, eu só consigo amar a mim mesmo e mais ninguém. Eu sou um egoísta”, constatará Arthur.

A ex-editora falará que nunca viu alguém egoísta abrir mão de algo que queria tanto. “Foi uma surpresa, uma surpresa boa, aliás”, admitirá. “Não foi só você que mudou, eu também cresci. Contra a minha vontade, mas cresci”, informará Arthur. Antes de ir embora, o dono da Excalibur perguntará se pode ver Carolina outra vez, e ela ficará surpresa com o pedido dele.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O .traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

