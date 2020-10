Arthur espia Eliza com Jonatas e fica arrasado · .

Arthur (Fabio Assunção) terá seu coração destruído por Eliza (Marina Ruy Barbosa) na última semana de Totalmente Demais. O agente decidirá espionar sua ruivinha, mas ouvirá ela se declarar para Jonatas (Felipe Simas) e perceberá que o destino da mocinha da novela das seis é com o rival.

Depois que o rapaz for esfaqueado por Dino (Paulo Rocha) e tiver o fígado dilacerado, a modelo se oferecerá como doadora para salvar a vida do ex-ambulante. Com isso, conquistará até Rosângela (Malu Galli), que terá de dar o braço a torcer e reconhecer o altruísmo de sua futura nora.

A cirurgia será longa, e os mocinhos da trama passarão cerca de 12 horas lutando por suas vidas. Depois, Eliza acordará e começará a conversar com o amado. “Vai dar tudo certo. Agora você tem um pedacinho de mim em você. Eu te amo”, se declarará a personagem de Marina Ruy Barbosa.

Sedado, Jonatas não escutará nada. Mas a conversa estará sendo espionada por Arthur e Jojo (Giovanna Rispoli), que terão colado suas orelhas na porta do quarto, sem serem percebidos pelos pacientes.

“Você sabe que, olhando daqui, pareceu que ela disse…”, começará o agente, sem chão. “Eu te amo. Deu para ver direitinho”, completará a filha dele. “Obrigado, Jojô. Era tudo o que eu precisava saber”, assentirá o personagem de Fabio Assunção, com o coração destruído.

Exibida originalmente entre 2015 e 2016, Totalmente Demais terá seu último capítulo mostrado nesta sexta-feira (9). A partir da próxima segunda (12), a novela será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

