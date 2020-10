Arthur prova que é príncipe e lacra no último capítulo · .

Arthur (Fabio Assunção) terá uma atitude nobre no último capítulo de Totalmente Demais e provará que é um verdadeiro príncipe. O bonitão reconhecerá que o final feliz de Eliza (Marina Ruy Barbosa) é ao lado de Jonatas (Felipe Simas). O agente da novela das sete, então, desistirá de acompanhar a ruiva na viagem a Paris e enviará o “carrapato” em seu lugar.

Nas cenas que irão ao ar nesta sexta (9), o público verá o dono da Excalibur na porta da casa do ex-ambulante. O loiro perguntará se o rapaz está bem após o transplante que realizou. No folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm, o filho de Rosângela (Malu Galli) será esfaqueado por Dino (Paulo Rocha) e terá o fígado dilacerado.

“Minha saúde tá boa. O que dói é aqui dentro. Eu acho que você sabe por quê”, disparará o funcionário da Bastille. “Na boa, você não tem uma viagem pra fazer? A Eliza não tá te esperando? Vai pro aeroporto, vai pra Paris”, dirá o jovem. O pai de Jojô (Giovanna Rispoli) pedirá para conversar com o rival.

O bate-papo entre eles não será mostrado ao telespectador, mas Jonatas aparecerá incrédulo. “Que piada sem graça é essa?”, questionará ele. Porém, o patrão de Max (Pablo Sanábio) assegurará que está falando sério.

Mudança de planos

A personagem de Marina Ruy Barbosa surgirá no aeroporto aflita com o atraso de Arthur. Os familiares da ruiva a incentivarão a embarcar sem o agente, mas Jojô dirá que recebeu uma mensagem do pai dizendo que estava chegando.

Após uma longa espera, o bonitão aparecerá no local com uma expressão tensa. “Até que enfim, né? Achei que você não ia mais”, afirmará a herdeira de Germano (Humberto Martins). “Eu não vou mais. Eu desisti de ir a Paris”, disparará o dono da agência de modelos. A mocinha ficará confusa, e o loiro continuará: “Quem vai é ele”.

O personagem de Felipe Simas, então, entrará em cena. A ruiva pedirá para que o agente explique o que está acontecendo. “Eu queria realmente ir pra Paris com você. Mas quando eu vi vocês dois no CTI [Centro de Terapia Intensiva] do hospital, eu mudei de ideia. Ali me caiu uma ficha. Eu vi vocês juntos, o que vocês fizeram um pelo outro”, discursará Arthur.

Mocinhos se beijam no avião rumo a Paris

“Eliza, a gente sabe lá no fundo que você tem que viajar com o Jonatas. Se esse avião partir, e vocês dois não estiverem nele, você vai se arrepender. Eu não sou bom em agir com nobreza, mas não precisa ser muito inteligente pra reconhecer um amor verdadeiro”, afirmará o amado de Carolina (Juliana Paes).

A última chamada do voo será anunciada, e o personagem de Fabio Assunção mandará os jovens irem. O ex-ambulante questionará se a “ruivinha” quer mesmo que ele vá com ela. “É tudo que eu mais quero”, responderá a protagonista.

A emoção e o chororô tomarão conta da despedida de Eliza. “Essa foi a coisa mais bonita que você já fez por mim”, dirá a mocinha ao agente antes de embarcar. “Eu sei”, assegurará ele. Em seguida, Eliza e Jonatas aparecerão no avião em clima de romance.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.