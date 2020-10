‘Arthur tinha consciência que nosso casamento não valia’, confessa Mayra Cardi · .

Mayra Cardi se posicionou sobre a anulação do casamento com Arthur Aguiar. Nesta terça-feira (13), a coach explicou que tinha se esquecido de concluir a documentação do divórcio com Egil Greto Guarize quando oficializou a união com o ator. “Arthur tinha consciência que nosso casamento não valia”, ressaltou ela.

“Esqueci completamente que ainda tinha um documento de que era casada nos Estados Unidos. O Arthur sempre soube, mas nós nos esquecemos no calor da emoção”, disse a empresária nos Stories do Instagram. No relato, Mayra explicou que, para viver com Greto no exterior, ela oficializou a união com o então marido no Brasil e também nos Estados Unidos.

No entanto, o divórcio foi oficializado apenas em território nacional. Quando a coach se casou com Arthur e decidiu morar com o novo marido nos EUA, ela lembrou que a união com Greto ainda estava válida na terra comandada por Donald Trump e, por isso, não poderia “ser uma família” com o ex-Rebelde.

“O meu casamento com ele [Arthur] estava anulado, ele não valia, uma vez que o meu casamento com o Greto ainda estava valendo lá. Nosso casamento não tinha validade nenhuma. Quando ainda éramos casados, o Arthur já tinha consciência que o nosso casamento não valia, assim como eu”, complementou a coach.

“Tem publicamente o dia em que me separei do Greto, independentemente de existir papel ou não. Essas coisas não são difíceis de reverter quando se é uma pessoa pública, porque não é difícil de provar”, disse Mayra. Em seguida, ela reforçou que “nunca chegou a casar no papel [com Arthur]”. “Não existe nenhum tipo de processo briguento”, concluiu.

O imbróglio jurídico foi divulgado pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a colunista, o objetivo da coach é que o casamento norte-americano com Greto seja validado no Brasil, para que o atual matrimônio jurídico com Arthur seja anulado na sequência.