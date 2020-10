Arthur volta no tempo e muda destino de Carolina; entenda · .

Arthur (Fabio Assunção) vai propor uma volta no tempo em Totalmente Demais. O dono da Excalibur tentará apagar os erros do passado e mudar o destino de seu relacionamento com Carolina (Juliana Paes) no último capítulo da novela das sete da Globo, exibido nesta sexta-feira (9).

Depois de desistir de ir para Paris com Eliza (Marina Ruy Barbosa), o bonitão convidará a jornalista para um jantar no restaurante que costumavam frequentar juntos. “A gente já viveu coisa demais aqui, na vida. Esse jantar não vai dar certo, a gente nem devia estar aqui”, dirá a mãe de Gabriel (Ícaro Zulu).

“E se a gente começasse do zero? Esse Arthur que eu sou hoje ia gostar de conhecer a Carolina em que você se transformou”, vai propor o pai de Jojô (Giovanna Rispoli). “A gente podia fingir que não se conhece. Você não me disse seu nome e também não sabe o meu. O que você acha?”, continuará ele.

A personagem de Juliana Paes topará, e eles começarão a encenação. Porém, os dois serão abordados por uma vendedora de flores, que oferecerá uma rosa assim como Eliza fez no início do folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm. O agente aceitará comprar uma flor e a dará para a ex-editora da revista de moda.

Os dois darão risada com a situação se repetindo no mesmo lugar. “Não adianta, tá vendo? Sempre vai ter alguém, alguma coisa, pra lembrar tudo que a gente viveu”, comentará Carol. “Vamos lembrar das coisas boas. Foram tantas, né?”, afirmará o galanteador. A dona do brechó do bairro de Fátima insistirá que o encontro não vai dar certo.

“Quer apostar?”, brincará o loiro, apontando para a florista e arrancando gargalhadas da acompanhante. “Não fala em aposta. Não me traz lembranças boas”, rebaterá ela. “E isso aqui?”, disparará Arthur antes de tascar um beijaço na irmã de Dorinha (Samantha Schmütz). Na sequência, os dois já aparecerão se amando na cama.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

